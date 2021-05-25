ÖSYM DGS başvuru ekranı: DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS son başvuru günü ve 2021 DGS başvuru ücreti

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için nefesler tutuldu. 11 Temmuz'da yapılacak olan sınav için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS son başvuru günü ne zaman gibi sorular, DGS başvuru süreci hakkında yakından takip edildi. İşte ÖSYM DGS başvuru ekranı ve 2021 DGS başvuru ücreti.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2 yıllık öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, DGS başvurusu nasıl yapılır diye araştırıyor. ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapıldıktan sonra, Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan Güncel İşlemler sekmesine gidilir. Burada aktif gözüken 2021 - DGS Başvuru seçeneğine tıklanır. Açılır pencerede "Başvuru yap" kısmı seçilir. Açılan sayfada istenen bilgiler girildikten sonra ödeme işlemi de gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olur. Ancak durumu riske atmamak adına İşlemler sekmesinde yer alan "Başvurularım/Tercihlerim" kısmından başvuru işleminin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Gerektiğinde buradan bilgiler değiştirilebilir.