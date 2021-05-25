ÖSYM DGS başvuru ekranı: DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS son başvuru günü ve 2021 DGS başvuru ücreti

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için nefesler tutuldu. 11 Temmuz'da yapılacak olan sınav için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS son başvuru günü ne zaman gibi sorular, DGS başvuru süreci hakkında yakından takip edildi. İşte ÖSYM DGS başvuru ekranı ve 2021 DGS başvuru ücreti.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2 yıllık öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, DGS başvurusu nasıl yapılır diye araştırıyor. ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapıldıktan sonra, Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan Güncel İşlemler sekmesine gidilir. Burada aktif gözüken 2021 - DGS Başvuru seçeneğine tıklanır. Açılır pencerede "Başvuru yap" kısmı seçilir. Açılan sayfada istenen bilgiler girildikten sonra ödeme işlemi de gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olur. Ancak durumu riske atmamak adına İşlemler sekmesinde yer alan "Başvurularım/Tercihlerim" kısmından başvuru işleminin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Gerektiğinde buradan bilgiler değiştirilebilir.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2021
DGS başvuru ücreti bu yıl 150 TL olarak belirlendi. DGS ücreti internet bankacılığı ile yatırılabileceği gibi banka şubelerinden ve ATM'lerden de yatırılabilir. Ayrıca ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Ücretin yatırılacağı bankalar şu şekilde:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
DGS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
11 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı için başvuru süreci 21 Mayıs'ta başladı. DGS başvuru işlemleri 31 Mayıs saat 23:59'a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar başvuru işlemini tamamlamayanlar için geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.
2021 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
2021 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN