ÖSYM sınav takvimi 2021: Bu yıl 2021 KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi son günlerde sık sık araştırılan konu oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınavın tarihi değişmiş ve ertelenmişti. ÖSYM ise değişen sınav ve başvuru tarihlerini düzenleyerek sınav takvimini güncelledi. KPSS, YKS, ALES, DUS, YDS, YÖKDİL gibi sınavların güncel tarihleri ise merak konusu oldu. Peki KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ne zaman yapılacak? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021

ÖSYM'nin 2021 yılında gerçekleştireceği sınav tarihleri belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklanırken sınav tarihlerinde güncelleme olabileceği duyuruldu…