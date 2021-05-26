AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı: 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;



Açıköğretim Sisteminde Dezavantajlı ve Engelli Öğrenci grubunda kayıtlı olan ve sınav engel durumunda "okuyucu-işaretleyici gözetmen yardımı'' talebinde bulunmuş öğrencilerimiz, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (online) Dönem Sonu Sınavlarına refakatçi eşliğinde evinde ya da bulunduğu il de yer alan Açıköğretim Bürolarında girebilecektir. Bu durumda olan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde, engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanacak form üzerinden 20-21 Mayıs tarihlerinde başvuru yapmaları gerekmektedir. 21 Mayıs tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



Sınava ilişkin talepte bulunan öğrenciler, AÖSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası tarafından randevu oluşturulmak üzere aranacaktır.

*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde ülke genelinde uygulanabilecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaline karşı randevular sadece 31 Mayıs Pazartesi günü 2. ve 6. yarıyıl derslerinden, 7 Haziran Pazartesi günü 4.ve 8. yarıyıl derslerinden oluşturulacaktır.



*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde, randevu oluşturacak öğrencilerimizin ülke genelinde alınabilecek ilave kısıtlamalar/önlemler doğrultusunda randevu verilmiş olsa da sınavlarına kendi imkanları ile katılmak için hazır bulunması önerilmektedir.



*2020-2021 Öğretim Yılı Bahar dönemi Çevrimiçi (online) olarak yapılacak olan Dönem Sonu Sınavlarına refakatçi eşliğinde ya da AÖF Bürosunda katılacak öğrencilerin HES kodu bulunması zorunludur.