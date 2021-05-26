Eğitimini yarıda bırakan ya da yıllar sonra lise öğrenimini dışarıdan tamamlayan on binlerce açık lise öğrencisi, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak gibi sorularla MEB açıklamalarını takip ediyor. MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu! İşte AÖL sınav tarihleri ve AÖL 3. dönem sınav tarihi.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

AÖL 3. dönem sınavları 3 Temmuz ile 7 Temmuz arası gerçekleşecek. On binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi bu 5 günlük süre zarfında 3. dönem sınavlarını tamamlayacak. AÖL 3. dönem sınav tarihi adayların kayıt yenileme süreci de göz önünde bulundurularak Temmuz ayı olarak kararlaştırıldı.