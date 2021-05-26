Eğitimini yarıda bırakan ya da yıllar sonra lise öğrenimini dışarıdan tamamlayan on binlerce açık lise öğrencisi, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak gibi sorularla MEB açıklamalarını takip ediyor. MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu! İşte AÖL sınav tarihleri ve AÖL 3. dönem sınav tarihi.
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2021?
AÖL 3. dönem sınavları 3 Temmuz ile 7 Temmuz arası gerçekleşecek. On binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi bu 5 günlük süre zarfında 3. dönem sınavlarını tamamlayacak. AÖL 3. dönem sınav tarihi adayların kayıt yenileme süreci de göz önünde bulundurularak Temmuz ayı olarak kararlaştırıldı.
AÖL SINAVLARI ONLINE Mİ?
Koronavirüs önlemleri kapsamında Açık Lise sınavları online olarak yapılması kararı alınmıştı. 3. dönem sınavları için de bu karar geçerli olacak. AÖL sınav tarihleri 2021 yılı 3. dönemi için 3-7 Temmuz arası olarak belirlendi. Sınavlar bu tarihte online olarak gerçekleşecek.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021
AÇık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak tam kapanma sebebiyle ertelenen kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-18 Haziran olarak güncellendi. MEB tarafından illere gönderilen yazıda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemlerinin, 18 Haziran mesai saati bitimine kadar yapılacağına yer verildi.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2021
Her yıl ödenmesi gereken kayıt yenileme ücreti bu yıl 50 TL olarak belirlendi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği için de 5 TL ödeme yapılacak. Kayıt yenileme ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.