Cesur Zıt Anlamlısı Nedir? Cesurun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Anlamca birbirinin tam tersini ifade eden karşıt kelimeleri günlük konuşma dilinde de çokça kullanıyoruz. Cesur kelimesinin zıt anlamlısı da vatandaşlar tarafından bu kapsamda gün içerisinde araştırma konusu haline geliyor. "Cesur Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Yürekli anlamını Cesur kelimesinin zıt anlamlısı bu anlamın tam tersini taşımaktadır.

CESUR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde bu kelimenin anlamını açıklarken sözcüğün eş anlamlısı olarak da kullanılan "Yürekli" ifadesini kullanmıştır. Cesur kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "Korkak" kelimesidir. Bu kelime ise bir durum karşısında cesaret gösteremeyen çabuk korkan anlamını taşımaktadır

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Aşağı-yukarı, ileri-geri, Siyah-beyaz, uzun-kısa, var-yok, gelmek-gitmek gibi birçok sözcük grubu bunlara örnek verilebilir.

Öte yandan bilinmelidir ki her kelimenin zıt anlamlısı yoktur.

CESUR ZIT ANLAMLISI

Cesur kelimesinin zıt anlamlısı

1.Korkak

CESUR NE DEMEK?

Yiğitlik, kararlılık, ataklık, ve dayanıklılık özelliklerini de içeren, korku, acı, risk, belirsizlik veya tehdit ile başa çıkabilme yeteneği anlamını taşıyan bu sözcüğün zıttı Korkaktır.