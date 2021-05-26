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Giriş Tarihi: 26.5.2021 13:17

e-Okul VBS öğrenci girişi yap: girişi nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci girişi yap: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?

Mayıs ayının sonlarına gelinirken giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Milyonlarca öğrenci, EBA üzerinden canlı derslerini takip ederken bir yandan sınav sonuçları, devamsızlık, karne notları gibi bilgileri e-Okul VBS öğrenci girişi ile öğrenmeye çalışıyor. Hâl böyle olunca, E Okul girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, e-Okul VBS öğrenci giriş ve sınav sonuçları, ders programı, karne notları sorgulama ekranı

Okullarda uzaktan eğitim süreci devam ederken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da artıyor. Bilindiği gibi, okullarda ikinci dönem 2 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler bu tarihe kadar uzaktan eğitimde olacak. Sınav sonuçları, devamsızlık ve karne notları sorgulama birçok bilgi ise E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinden kolaylıkla görüntülenebiliyor.

MEB E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2021

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için hemen aşağıda yer alan link üzerinden kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda e-Okul VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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e-Okul VBS öğrenci girişi yap: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?
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