E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı her gün milyonlarca öğrenci ve veli tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu sistem ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini alan binlerce vatandaşımızın eğitim hayatındaki tüm bilgileri barındırırken aynı zamanda birçok işlemin de kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlıyor. "e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?" sorusu bu kapsamda gün içerisinde yanıt arayan konular arasında yer alıyor. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı…