E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı her gün milyonlarca öğrenci ve veli tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu sistem ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini alan binlerce vatandaşımızın eğitim hayatındaki tüm bilgileri barındırırken aynı zamanda birçok işlemin de kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlıyor. "e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?" sorusu bu kapsamda gün içerisinde yanıt arayan konular arasında yer alıyor. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı…
E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.