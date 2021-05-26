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Giriş Tarihi: 26.5.2021 21:46

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi: MEB e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi: MEB e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı her gün milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli tarafından ziyaret ediliyor. tarafından geliştirilen sistemle beraber ders notları, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı ve eğitime dair birçok işlem kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ise “e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?” sorular yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı ve tüm detaylar…

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı her gün milyonlarca öğrenci ve veli tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu sistem ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini alan binlerce vatandaşımızın eğitim hayatındaki tüm bilgileri barındırırken aynı zamanda birçok işlemin de kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlıyor. "e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?" sorusu bu kapsamda gün içerisinde yanıt arayan konular arasında yer alıyor. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı…

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E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

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Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi: MEB e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?
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