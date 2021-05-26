İstihdam Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre İstihdam Nedir?

Ülkemizde istihdam kelimesi, ekonomi ve nüfusla ilgili konularda yer verilen bir olgunun göstergesi olarak sıkça kullanılır. Bu kelimenin anlamı istihdam ne demek, TDK sözlük anlamına göre istihdam nedir sorgulamalarıyla inceleniyor. Bununla birlikte birçok vatandaş istihdam türleri hakkında da araştırma ve incelemelerde bulunuyor. İşte bu kelimenin mahiyeti ve kullanım alanları.

İSTİHDAM NE DEMEK TDK

İstihdam kelime anlamı bir insanı bir görevde kullanma, çalıştırma manasına gelir. Ekonomide ise iş alanı manasında kullanılır. Daha geniş bir ifadeyle istihdam, ülkedeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli olarak çalıştırılmasıdır. İstihdam kavramı dar ve geniş olmak üzere iki şekilde ele alınır. Dar istihdamda emeğin, yani sadece çalışanların üretim sürecinde kullanılması incelenir. Geniş manada ise emek, sermaye, toprak gibi üretim sürecinde rol alan tüm faktörler incelenir.

İSTİHDAM ETMEK NE DEMEK?

İstihdam etmek bir kadroya bir kişiyi yerleştirmek, atamak anlamına gelir. Örneğin "Kurum bünyesinde 1000 bin kişi istihdam edildi" denildiği zaman, kurumda 1000 kişinin çalışmaya başladığından söz edilir. Özellikle kamu kuruluşlarında işe alım sürecinde istihdam kelimesi kullanılır.

İSTİHDAM SORUNU NE DEMEK?

İstihdam sorunu en özet haliyle işsizlik problemi demektir. Bu sorun, bir bölge ya da ülke ekonomisindeki üretim faktörlerinin tamamının kullanılamaması, yani potansiyelin kullanılamaması durumudur. Daha açık ifadeyle iş gücünün yani genç ve aktif kesimin üretime katılamadığı durumdur. İstihdam sorunu işsizlik problemi olduğunu gösterir.

İSTİHDAM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İstihdam çeşitleri tam istihdam, eksik istihdam ve aşırı istihdam olarak karşımıza çıkar. Aşırı istihdam ihtiyaç duyulanın çok üzerinde iş gücü olduğunu ifade eder. Eksik istihdam ya da yetersiz istihdam ise iş gücünde verimsizlik olduğunu, iş gücünün eğitim, yetenek ya da deneyim yönünden verimsiz olduğunu gösterir. Ekonomi için en uygun olan tam istihdamdır ki tam istihdamda mevcut üretim faktörleri tam olarak kullanılır.