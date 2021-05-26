İstişare Ne Demek? İstişare Etmek Nedir, İstişare Nasıl Yapılır?

İstişare Kur'an-ı Kerim'de önemine vurgu yapılan bir durumdur. Hadis-i şeriflerde de geçen bu ifade, toplum düzenini sağlamak ve Müslümanları yanlıştan uzak tutmak adına İslamiyet'te önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra toplum biliminde ve günlük hayatta da bu kelimenin önemi bilinmektedir. Bu kelimenin anlamını derinlemesine araştıran pek çok kişi, istişare etmek nedir, istişare nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte Kur'an'da ve hadislerde istişarenin yeri.

İSTİŞARE ETMEK NEDİR?

İstişare kelimesi Arapça kökenli olup "danışma, görüş sorma" anlamına gelmektedir. Meşveret kelimesi de bu kökten türemiştir ve danışma meclisi anlamına gelir. Bu kelime, bir konuda harekete geçmeden önce fikir danışma, başkalarının görüşünü alma, fikir alışverişinde bulunma manasına gelir. İstişare etmek ya da istişarede bulunmak kişiyi geri dönülmez hatalardan alıkoymaktadır.

İSTİŞAREDE BULUNMAK NE DEMEK?

Her işin bir bileni vardır ve hataları önlemek adına işi bilenine sormakta fayda vardır. İstişarede bulunmak da işi bilene sormak, konuyu farklı bakış açılarından ele alarak en doğru sonuca ulaşmak anlamına gelir. Burada birden fazla görüş ve beyin fırtınası söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla büyük kararlar alınmadan önce grup halinde istişarede bulunmak en sağlıklı sonuca ulaştıracaktır. Devlet yönetimlerinde istişare meclisleri, şura adı verilen kurullar, meşveret meclisleri, danışma meclisleri bu amaca hizmet etmektedir.

DİNDE İSTİŞARE ETMEK NE DEMEK?

Dinde istişare de bir işi yaparken ehline sormak anlamında kullanılır. İstişare dinimizce sünnet kabul edilir. İstişare insanı kibirden uzaklaştırır. Zira istişarede bulunmak kişiye "en iyisini ben bilirim" demek yerine "bunu benden daha iyi bilen var" demeyi öğretir. Bu da Allah'ın sevdiği manevi özelliklerden biri olan alçakgönüllülüğü sağlar.

İSTİŞARE İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

"Yapacağın işi önce meşveret et!" (Al-i İmran 159)

"İstişare, pişmanlığa karşı kaledir." (İ. Maverdi)

"İstihare eden, mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz."(Taberani)

"İnsanı pişman eden, kendi görüşündeki ısrardır." (İ. Maverdi)

"Kendi düşüncenize göre hareket etmeyin!" (Taberani)

"Yapacağı işi ehli ile istişare edene, o işin en güzeli nasip olur." (Taberani)