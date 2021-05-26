Kirve Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Kirve Nedir, Kime Denir?

Anadolu'nun neredeyse her yerinde yüzyıllardır sürdürülen kirvelik geleneği günümüzde de varlığını korumaktadır. Bazı yörelerde "kivre, kivra" şeklinde de adlandırılan kirvelik, kan bağı olmaksızın kurulan en güçlü bağlardan biridir. Hal böyle olunca birçok vatandaş kirve ne demek, TDK sözlük anlamına göre kirve nedir gibi sorularla bu kültürü araştırıyor. İşte kirve kime denir sorusunun yanıtı.

KİRVE NE DEMEK?

Kirve kelimesi Farsça üzerinden dilimize geçmiştir. Sünnet düğününde çocuğun destekçisi olan, düğünün masraflarını karşılayan ve ömür boyu sürecek bir bağın temelini atan kişilere kirve adı verilir. Pek çok yörede sünnet düğünleri aileler tarafından değil kirveler tarafından düzenlenir. Kirve, amca, dayı gibi aile büyüklerinden biri olabileceği gibi mahalleden bir komşu ya da hısım da olabilir. Kirve bulunamaması halinde çocuğun babası bu görevi üstlenir.

SÜNNET KİRVESİ NE DEMEK?

Sünnet kirvesi Dağıstan'dan Adana'ya, Tebriz'den Sivas'ın doğusuna kadar yaygınlaşmış bir gelenektir. Dar anlamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar yayılmış en eski Türk geleneklerindendir. Bu geleneğe göre kirve sünnet çocuğunun masraflarını karşılar, sünnet anında onun elini tutar, gözlerini kapatarak çocuğu sakinleştirir. Sünnet düğünü boyunca çocuğu omzunda ve kucağında taşır.

KİRVE HANGİ YÖREYE AİT?

Kirvelik ülkemizde bir yöreyle sınırlı kalmamaktadır. Günümüzde kirve kültürünü yaşatmayan il sayısı sınırlıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu sünnet kirveliğinin en yaygın olduğu bölgelerdir. Özellikle Sivas-Adana yöresinin doğusunda kalan Türkmenlerde kirveliğe önem verilir. Anadolu'nun batı kesiminde ise aynı görev "sağdıç" adı verilen kişilere yüklenir. Özellikle Batı Anadolu'daki yörüklerde kirveye sağdıç ya da sünnet babası dendiği görülür. Buralarda kirve çocuğun gerçek babasından ayrı tutulmaz. Hatta, kirvenin eteğine sünnet kanı bulaştığı, bu sebeple kan bağı kurulduğu ve bu bağın bozulamayacağı inanışı vardır.

KİRVEM NE DEMEK?

Bu kelime günümüzde gerçek anlamının dışına çıkarak Anadolu'da kan kardeşim, dostum gibi manalar kazanmış ve hitap halini almıştır. Yakın arkadaşlar ve ahbaplar birbirine kirvem diye seslenir.