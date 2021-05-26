Devlet kurum ve kuruluşlarında memur, öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Adaylar, bir yandan da KPSS başvuru tarihleri başta olmak üzere birçok bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Zira, adayların sınava katılım gösterebilmeleri için ÖSYM'nin açıkladığı tarihler arasında 2021 KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak yapmaları gerekiyor.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından güncel sınav takvimi açıklandı. Buna göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. İşte, KPSS lisans sınavı tarihleri ve başvuruların başlayacağı tarih...