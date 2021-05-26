Hastalıklar akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Pek çok hastalık kronik hastalıklar sınıfına girer ve bunlar toplumun büyük bölümünü etkiler. Kronik kelimesini ilk kez duyan ve muzdarip olduğu hastalıkların kronik olup olmadığını merak eden vatandaşlar, kronik ne demek, kronik hastalıklar nelerdir diye araştırıyor. İşte kronik hastalıklara ilişkin ayrıntılı bilgi.

KRONİK NE DEMEK?

Kronik dilimize İngilizce'den geçen ve süreğen, tekrarlayan, müzmin gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Uzun süre devam eden, seyri değişmeksizin varlığını sürdüren gibi manaları vardır.

TIPTA KRONİK NE DEMEK?

Tıpta kronik kelimesi, tedavide inatçı davranan, tekrarlayan ve ömür boyu devam eden hastalıkları ifade etmek için kullanılır. Tıpta genelde 3 aydan daha uzun süren hastalıklar kronik hastalık kabul edilir. Kronik hastalıklar genelde aşıyla önlenemez ve herhangi bir tedavi yöntemi yoktur. Kronik hastalıklarda yalnızca atak dönemlerini rahatlatacak ve belirtileri hafifletecek ilaçlar kullanılır.

KRONİK HASTALIK NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Kronik hastalık, 3 ayı aşan ve tedaviye yanıt vermeyen hastalıkları ifade eder. Hastanın şikayetleri ve tıbbi öyküsü incelenir ve buna göre rahatsızlığın kronik olup olmadığı belirlenir. Günümüzde 65 yaş üstü bireylerin hemen hemen hepsinde en az bir kronik hastalık bulunmaktadır. Kötü beslenme, stres, sigara, alkol, hareketsiz yaşam gibi durumlar kronik hastalıklara zemin hazırlamaktadır.

AKUT VE KRONİK NE DEMEK?

Akut kronik kelimesinin tam zıttıdır. Tekrarlamayan, bir defaya mahsus olarak gerçekleşen, hızlı ilerleyen ve tedavi sonucu hızla ortadan kalkan hastalıkları ifade eder. Bazı akut hastalıklar tekrarlayarak kronikleşebilmektedir.

KRONİK HASTALIKLAR İYİLEŞİR Mİ?

Günümüzde kronik hastalıklara bir tedavi bulunamadı. Bu hastalıkları önleyici ya da ortadan kaldırıcı bir yöntem henüz geliştirilemedi. Yalnızca bu hastalıkların sebep olduğu durumları ortadan kaldıracak tedaviler uygulanabiliyor. Ancak kronik hastalıkların neden ortaya çıktığına ilişkin akademik çalışmalar her geçen gün hız kazanıyor. Bu araştırmalardan sonuç elde edildiğinde kronik hastalıkları önlemenin yollarının da bulunacağı öngörülüyor.

KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR?