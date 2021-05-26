Lavinia Ne Demek? Lavinia Kelime Anlamı Ve Özdemir Asaf'ın Lavinia Şiiri

Özdemir Asaf'ın devrini aşan şiiri Lavinia, son zamanların en merak edilen konuları arasına girdi. Bu şiire adını veren lavinia sözcüğü anlam derinliği yönünden inceleniyor. Kelimenin anlamı ve ifade ettikleri lavinia ne demek, lavinia çiçeği nedir, lavinia kelime anlamı nedir gibi sorgulamalar bu bağlamda merak ediliyor. İşte Özdemir Asaf'ın Lavinia şiiri ve merak edilen tüm detaylar.

LAVİNYA MI LAVİNİA MI?

Kelimenin orijinal hali "lavinia" şeklindedir. Ancak Türkçe'ye söyleniş kolaylığı ve dil kuralları gereği "lavinya" şeklinde geçmiştir. Her iki kullanım da uygundur.

LAVİNİA ÇİÇEĞİ ANLAMI NEDİR?

Lavinia çiçeği "misk çiçeği" ya da "ölüm çiçeği" olarak bilinen hoş kokulu zarif ve pembe bir çiçektir. Ölüm çiçeği olduğu için "erişilemeyen, ulaşılamayan" manalarında metaforik olarak kullanılır. Daha çok Akdeniz çevresinde yetişir.

LAVİNYA NE ANLAMA GELİR?

Lavinia ya da misk çiçeği olarak bilinen bu güzel görünüşlü bitki, Antik Roma'da yaşanan hüzünlü bir olayın ardından ölüm çiçeği adını almıştır. Bu çiçeğin hikayesi Shakespeare'in Titus Andronicus adlı eserinde yer almaktadır.

LAVİNİA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ

Lavinia, Roma imparatorluğunun başkomutanı olan Titus'un güzeller güzeli kızıdır. Ölünce şehrin uzağında bir tepeye gömülür. Aylar sonra mezarının üzerinde bir çiçek çıkar. O çiçeğe de bölgede yaşayanlar "Lavinia" ismini verir.

LAVİNİA KİME YAZILDI, HİKAYESİ NE?

Özdemir Asaf bu şiiri Mevhibe Meziyet Beyat'a yazmıştır. Asaf, üniversitede öğrenciyken Beyat'a aşık olur ve bu şiiri onun için yazar. Bu şiirle bir yarışma kazanan Asaf, şiiri okuduğu esnada Beyat'ın salonu terk ettiğini görür ve duygularını saklı tutmaya karar verir. Asaf'ın aşkı platoniktir zira Beyat ressam hocası Edip Hakkı Köseoğlu'na aşıktır.

ÖZDEMİR ASAF'IN LAVİNİA ŞİİRİ

Sana gitme demeyeceğim.

Üşüyorsun, ceketimi al.

Günün en güzel saatleri bunlar.

Yanımda kal.

Sana gitme demeyeceğim.

Gene de sen bilirsin.

Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim,

İncinirsin.

Sana gitme demeyeceğim,

Ama gitme, Lavinia.

Adını gizleyeceğim

Sen de bilme, Lavinia

1957