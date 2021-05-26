LGS ne zaman yapılacak ve kaç gün kaldı? 2021 LGS sınav tarihi ertelenir mi ve giriş yerleri belgesi açıklandı mı? İşte, MEB takvimi

2021 LGS için kısa bir süre kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler ile gerçekleştirilen sınavlar, zaman zaman ertelenebiliyor. Bu nedenle de öğrenciler LGS sınav tarihi ertelenir mi sorusunun yanıtını araştırıyor.Milli Eğitim Bakanlığı 2021 takvimine göre LGS ne zaman yapılacak ve kaç gün kaldı? Aşağıda, bu yıl MEB koordinasyonunda gerçekleştirilecek LGS hakkında bilgiler ve LGS sınav tarihi yer almaktadır.
Bakan Selçuk, LGS takvimi ile ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi. Selçuk "Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.
Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak" dedi.
2021 LGS TAKVİMİ
LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Bakan Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor.
Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." demişti.