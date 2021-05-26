LGS ne zaman yapılacak ve kaç gün kaldı? 2021 LGS sınav tarihi ertelenir mi ve giriş yerleri belgesi açıklandı mı? İşte, MEB takvimi

LGS sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri, "LGS ne zaman yapılacak, giriş belgeleri açıklandı mı" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi dahilinde yapılan LGS 2021 MEB takviminde yayınlandı. Buna göre, LGS ne zaman yapılacak ve kaç gün kaldı? İşte, bu sene gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin detaylar ve "LGS ne zaman, giriş yerleri belgesi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı...

2021 LGS için kısa bir süre kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler ile gerçekleştirilen sınavlar, zaman zaman ertelenebiliyor. Bu nedenle de öğrenciler LGS sınav tarihi ertelenir mi sorusunun yanıtını araştırıyor.Milli Eğitim Bakanlığı 2021 takvimine göre LGS ne zaman yapılacak ve kaç gün kaldı? Aşağıda, bu yıl MEB koordinasyonunda gerçekleştirilecek LGS hakkında bilgiler ve LGS sınav tarihi yer almaktadır.