Merasim Eş Anlamlısı Nedir? Merasimin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Merasim kelimesinin eş anlamlısı gün içerisinde birçok farklı sebeple kişilerin araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Genel anlamda farklı kökenli kelimelerin birbirlerine olan karşılıkları olan bu kelime grupları özellikle eğitim hayatımızda çokça kez karşılaştığımız bir Türk Dil Bilgisi konusudur. Bu kapsamda Merasim Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Merasimin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Klasik tanımıyla yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında da sıkça karşılaştığımız bir konudur. Günlük yaşantımızda kullandığımız bu kelimeler çeşitli sebeplerle vatandaşların merak konusu haline geliyor.

Eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biri ise Merasim kelimesidir. Bu kelime Arapça kökenlidir.

MERASİM EŞ ANLAMLISI

Merasim kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Tören"dir.

1.Tören

MERASİM NE DEMEKTİR?

Merasim kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre "Tören" anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı da dolayısıyla Tören'dir. Tören kelimesi Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre; "Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi" anlamını taşımaktadır.