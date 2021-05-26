Nefes Eş Anlamlısı Nedir? Nefesin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Nefes Eş Anlamlısı ile hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden olduğundan gün içerisinde birçok kişinin gündemine taşınıyor. Türkçe'de çoğu kelimenin anlamdaşı olduğu gibi bu sözcüklerin büyük bir çoğunluğu ise Türkçe kelimelere karşılık gelen ve dilimizde kullanılan yabancı kökenli kelimeler oluyor. Öte yandan Nefes Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu bu noktada araştırma konusu haline geldi. İşte Nefesin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Eğitim hayatımızda da aşına olduğumuz ve Türk Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konusu olan eş anlamlı kelimeler aynı zamanda günlük hayatımızda da fazlasıyla kullandığımız kelimelerdendir. Klasik tanımı ile Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında da karşımıza çıkmıştır.

NEFES EŞ ANLAMLISI

Nefes kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Soluk"tur.

1.Soluk

NEFES NE DEMEKTİR?

Nefes kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre "Soluk, Şifa amacıyla hastaya okunan dua, Sigara, pipo içilirken içe çekilen duman, canlılık ve hayat belirtisi" anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlıları ise Soluk sözcüğüdür. Soluk, Türkçe kökenli olduğu gibi Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes olarak tanımlanır.