Sevinç Eş Anlamlısı Nedir? Sevinç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sevinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüler, aslında çoğu zaman konuşma dilinde karşılaştığımız ifadeler olarak bilinmektedir. Yazılışları farklı olmasına karşın anlamları aynı olan kelimeler bu noktada vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Sevinç Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu Türk Dil Kurumu resmi sitesi üzerinden yanıt buldu. İşte Sevinç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Sevinç kelimesi eş anlamlı kelimelere örnek verilebilir. Bir durumu veya eylemi ifade eden kelimelerin dilimizde aynı anlamı taşıyan ancak yazılışları bunun aksine farklı olan karşılıkları da bulunmaktadır. Bu durum genel manada yabancı kökenli kelimelerin Türkçe kökenli kelimelerde karşılık bulmasıyla ortaya çıkar.

Ancak bilinmelidir ki her kelimenin eş anlamlısı yani anlamdaşı bulunmak zorunda değildir.

SEVİNÇ EŞ ANLAMLISI

Sevinç kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre yalnızca bir tanedir. Ancak yakın anlamları dolayısıyla bu kelimenin anlamı yerine kullanılabilecek birden fazla ifade bulunmaktadır. Bunlar;

Ancak bilinmelidir ki bu kelimenin tam olarak anlam karşılığını veren eş anlamlısı "Messeret"tir.

SEVİNÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

1.Messeret

SEVİNÇ NE DEMEK?

TDK resmi sitesine göre Sevinç kelimesinin iki farklı anlamı bulunur. İlk anlamı "İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku" ve "Meserret" anlamına gelmektedir.