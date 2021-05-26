SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: 2021-2022 eğitim yılını kapsayacak...

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"

Telafi eğitimi nedir, nasıl yapılacak? Telafi eğitimi nasıl olacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak ve kaç ay olacak? Bakan Selçuk açıkladı! 2021 Yaz tatiline kaç gün var?

e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl ve nereden yapılır?