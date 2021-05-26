Sürat Eş Anlamlısı Nedir? Süratın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden bir tanesi sürat ve sürat eş anlamlısı olmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre pek çok anlamı bulunuyor. Hem cümle içerisinde hem de tek başına birere anlam ifade ettiği gibi, cümle içerisinde anlatım bozukluğuna ya da anlam kaymasına da neden olmamaktadır. Bu kapsamda; sürat eş anlamlısı nedir? Süratin eş anlamlısı olan sözcük…

SÜRAT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Sürat eş anlamlısı; hız ve çabukluk kelimeleridir. Özellikle hız kelimesi sıkça kullanılır ve tercih edilir. Sürat kelimesi gibi tek başına ya da cümle içerisinde anlam ifade ettiği gibi mecazi anlamda da kullanılmaktadır.

Diğer eş anlamı sayılabilecek kelimeler ise; tempo, hızlılık, ivinti gibi kelimelerdir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı