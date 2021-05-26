Teklif Eş Anlamlısı Nedir? Teklifin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatımızda en sık karşılaşılan kelimelerden teklif eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Eğitim çağındaki öğrencilerin sıkça karşılaştığı anlamdaş kelimeler araştırılırken teklif eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Arapça dilinden Türkçe'mize geçen teklif kelimesi; Yapması için birinden bir iş isteme anlamını taşır. Dilimizde bütün kelimelerin yazılışları ve okunuşları ve anlamları birbirinden farklıdır. Buna göre; teklif eş anlamlısı nedir? İşte, teklifin eş anlamlısı olan sözcük ve detaylar…
Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Teklif kelimesinin eş anlamlısı öneri sözcüğüdür.
Teklif kelimesinin eş anlamlısı öneri sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Telif kelimesi öneri anlamına geliyor.
Teklif kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
Teklif kelimesi Arapça kökenlidir.
Teklif kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Yapması için birinden bir iş isteme
- İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma, önerme, öneri
Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;