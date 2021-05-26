Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak ve ertelenir mi? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak?

YKS ne zaman yapılacak, ertelenir mi soruları adayların gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversite hayali ile 2021 YKS'ye katılım gösterecek olan adaylar, çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. Bu noktada, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavına dair bilgiler merak konusu oldu.
Araştırılan konuların başında 2021 YKS ertelenecek mi sorusu yer alıyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 nedeni ile birçok sınavın tarihleri değiştirilmişti. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken YKS sınav tarihi de belli oldu.
YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?
2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.
TYT NE ZAMAN?
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
AYT NE ZAMAN?
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
YDT NE ZAMAN?
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.