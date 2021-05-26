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Giriş Tarihi: 26.5.2021 15:56

Nedir? Yabancının Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Yabancı Zıt Anlamlısı Nedir? Yabancının Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Karşıt anlamlı kelimeler birbirlerine tamamen zıt olan anlamları ifade etmek için kullanılırlar. Bunlar arasında da bulunmaktadır. Bazı durumlarda ise bir kelimenin birden fazla zıt anlamı da bulunur. Kelime anlamı olarak ise aileden ya da yakın çevreden olmayan kimse ya da şey olarak ifade edilir. Buna göre; ? Yabancı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Başka bir ülkeden, başka bir ulustan olan kimse ya da başka bir ülkeyle, başka bir ulusla ilgili olan ve ona özgü şeyi ifade eden kelime yabancı olarak adlandırılır. Yabancı kelimesinin hem eş hem de zıt anlamlısı olan kelimeler bulunmaktadır. Bu kapsamda; yabancı zıt anlamlısı merak edilmeye başlandı. Buna göre; yabancı zıt anlamlısı nedir? Yabancının zıt anlamlısı olan sözcük…

YABANCI ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Yabancı zıt anlamlısı bu kelimeye tam tersi anlamı ifade eden kelimeler olarak bilinir. Buna göre, yabancı zıt anlamlısı olan kelimeler; tanıdık, tanınan, bildik, alışılmış, yerli, aşina, akraba ve yaren kelimeleridir. Bu kelimeler yabancı sözcüğü yerine kullanılamaz. Çünkü birbirleri ile karşıt anlamlara sahiptirler. Ancak tek başlarına kullanıldıklarında birer anlam ifade ederler.

YABANCI NE DEMEK?

Başka bir ülkeden ya da ulustan olan kimse ya da şey.

Aileden ya da yakın çevreden olmayan kimse ya da şey.

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Yabancı Zıt Anlamlısı Nedir? Yabancının Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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