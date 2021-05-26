Başka bir ülkeden, başka bir ulustan olan kimse ya da başka bir ülkeyle, başka bir ulusla ilgili olan ve ona özgü şeyi ifade eden kelime yabancı olarak adlandırılır. Yabancı kelimesinin hem eş hem de zıt anlamlısı olan kelimeler bulunmaktadır. Bu kapsamda; yabancı zıt anlamlısı merak edilmeye başlandı. Buna göre; yabancı zıt anlamlısı nedir? Yabancının zıt anlamlısı olan sözcük…

YABANCI ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Yabancı zıt anlamlısı bu kelimeye tam tersi anlamı ifade eden kelimeler olarak bilinir. Buna göre, yabancı zıt anlamlısı olan kelimeler; tanıdık, tanınan, bildik, alışılmış, yerli, aşina, akraba ve yaren kelimeleridir. Bu kelimeler yabancı sözcüğü yerine kullanılamaz. Çünkü birbirleri ile karşıt anlamlara sahiptirler. Ancak tek başlarına kullanıldıklarında birer anlam ifade ederler.

YABANCI NE DEMEK?

Başka bir ülkeden ya da ulustan olan kimse ya da şey.

Aileden ya da yakın çevreden olmayan kimse ya da şey.