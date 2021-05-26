YKS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS ne zaman, TYT AYT YDT hangi tarihte yapılacak?

Liselerden başarıyla mezun olan ve öğrenim hayatına üniversitede devam etmek isteyenlerin girmekle sorumlu olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021'in tarihi merak edilerek öğrenciler tarafından 2021 YKS ne zaman, TYT AYT YDT hangi tarihte yapılacak? soruları üzerinden araştırılıyor.

2021 YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM sınav takvimi kaynaklı olarak 2021 YKS tarihi ve diğer tüm detaylar şu şekilde;