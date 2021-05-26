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Giriş Tarihi: 27.5.2021 01:45 Son Güncelleme: 27.5.2021 01:45

? sınav takvimi ile ne zaman, YDT hangi tarihte yapılacak?

YKS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS ne zaman, TYT AYT YDT hangi tarihte yapılacak?

Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan ve 2 yıllık Meslek Yüksekokulları ile 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim - öğretim hayatını sürdürmek isteyen öğrencilerin girmek zorunda olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) , AYT ve YDT oturumlarının 2021 yılında hangi tarihlerde yapılacağı, sınava başvuru yapan adaylar tarafından merak edilerek sınav takvimi üzerinden ne zaman, TYT, AYT, YDT hangi tarihte yapılacak? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler tarafından öğrenilmek istenen 2021 , TYT, AYT, YDT hangi tarihte yapılacak? soruları ve detayları.

Liselerden başarıyla mezun olan ve öğrenim hayatına üniversitede devam etmek isteyenlerin girmekle sorumlu olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021'in tarihi merak edilerek öğrenciler tarafından 2021 YKS ne zaman, TYT AYT YDT hangi tarihte yapılacak? soruları üzerinden araştırılıyor.

2021 YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM sınav takvimi kaynaklı olarak 2021 YKS tarihi ve diğer tüm detaylar şu şekilde;

2021-YKS 1. OTURUM (TYT) TARİHLERİ

  • Sınav Tarihi: 26 Haziran 2021
  • Sınav Saati: 10:15
  • Sonuç Tarihi: 4 Ağustos 2021



2021-YKS 2. OTURUM (AYT) TARİHLERİ

  • Sınav Tarihi: 27 Haziran 2021
  • Sınav Saati: 10:15
  • Sonuç Tarihi: 4 Ağustos 2021



2021-YKS 3. OTURUM (YDT) TARİHLERİ

  • Sınav Tarihi: 27 Haziran 2021
  • Sınav Saati: 15:45
  • Sonuç Tarihi: 4 Ağustos 2021



YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?

2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virüsün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.



YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS için sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması öngörülüyor.

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YKS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS ne zaman, TYT AYT YDT hangi tarihte yapılacak?
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