YKS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS ne zaman, TYT AYT YDT hangi tarihte yapılacak?

Liselerden başarıyla mezun olan ve öğrenim hayatına üniversitede devam etmek isteyenlerin girmekle sorumlu olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021'in tarihi merak edilerek öğrenciler tarafından 2021 YKS ne zaman, TYT AYT YDT hangi tarihte yapılacak? soruları üzerinden araştırılıyor.
ÖSYM sınav takvimi kaynaklı olarak 2021 YKS tarihi ve diğer tüm detaylar şu şekilde;
2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virüsün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.
YKS için sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması öngörülüyor.