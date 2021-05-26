Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ziya Selçuk kimdir? Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 27.5.2021 02:41 Son Güncelleme: 27.5.2021 02:41

kimdir? Milli Eğitim Bakanı () Ziya Selçuk kaç yaşında, ?

Ziya Selçuk kimdir? Milli Eğitim Bakanı MEB Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli?

Ülkemizde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin güncel bilgileri gerek canlı yayında gerekse kişisel Twitter hesabında duyurmaya devam eden Milli Eğitim Bakanı () ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek Ziya Selçuk kimdir, kaç yaşında, ? soruları üzerinde bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Merak edilen Ziya Selçuk kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'la ilgili detayları merak edenler Ziya Selçuk kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesinde de doktora derecelerini almıştır. Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.



Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür.



Aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunmuştur. Çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziya Selçuk kimdir? Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA