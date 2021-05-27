Alfa Ne Demek? Alfa Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Alfa kelimesi, günlük konuşma dilinin yanı sıra, teknik terim olarak farklı bilim ve iş kollarında kullanılıyor. Farklı anlamlara gelen alfanın günlük kullanımda ne anlama geldiği merak ediliyor. Bu nedenle de vatandaşlar, "alfa ne demek" sorusunun yanıtını araştırıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Alfa, bir yandan bir alfabeye göre harf ifade ederken, hem de kelime olarak belirli anlamlar taşımaktadır. Buna göre, Alfa ne demek ve sözlükteki tanımı nasıl geçmektedir? Aşağıda, alfa ile ilgili kurulan örnek cümleler ve "alfa Türkçe anlamı nedir" sorusunun yanıtı yer almaktadır.

ALFA KELİMESİ NE DEMEK? ALFA KELİMESİ TDK ANLAMI

Alfa kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Alfa kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre alfa kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Yunan alfabesinin birinci harfi

- Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima)

ALFA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

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