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Haberler Eğitim Haberleri Anarşist ne demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Anarşist Nedir?
Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:59 Son Güncelleme: 27.5.2021 10:59

ne demek? TDK Sözlük Anlamına Göre ?

Anarşist ne demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Anarşist Nedir?

Günlük hayatımızda duyduğumuz kelimelerden biri olan anaşist ne demek merak ederiz. Özellikle kitap okurken, radyo dinlerken, haberleri takip ederken bu kelimeyi oldukça fazla görürüz. Hem kelimenin anlamını hem de kökenini araştırırken sözlük anlamını da sorgularız. Fransızcadan dilimize gelen kelime 'na (TDK) göre farklı anlamlar taşır. Buna göre; ne demek? Anarşist kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda karşılaşılan anarşist kelime anlamıyla merak ediliyor. TDK'ya göre anarşist kelime anlamı olarak varolan otoriteye, düzene ve yönetenlere karşı olan, isyan eden kişi anlamı taşıyor. Fransızca 'anarchie' kelimesinin evrilmesiyle Türkçe'de kullanılmaya başlanan bu kelimeyi hak araması şeklinde de bilinir. Anarşist ne demek? Anarşist kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

ANARŞİST NE DEMEK?

Anarşist yalnızca her çeşit otoriteye, yöneten güce ya da yerleşik düzene isyan eden kişi ifadesini taşır. Anaşistlere göre bir otorite'nin olduğu yerde, bireyin tamamen özgür olmasından söz edilemez. Anarşizm, geleneksel siyasete karşıdır; devletsizlik ve şiddetsizlik temel ilkeleridir.

ANARŞİST NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Anarşizm, toplumsal otoritenin, hiyerarşinin tüm biçimlerini ortadan kaldırmayı savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.

Anarşist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anarşist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre anarşist kelimesi anlamı şu şekildedir:

Zorlayıcı, baskıcı, kargaşacı kişilere denilmektedir.

ANARŞİST KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlk önce, bu İspanya'dan kaçmış bir anarşisttir diye düşündüm.

- O kişinin bir anarşist olduğunu düşündüm.

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