AÖF final sınavları ile ilgili araştırmalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Belli sebeplerden üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise gözler bahar dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Güz dönemi vize sınavlarının çevrimiçi olarak belirli tarihler aralığında yapıldığı sınavlar bu dönemde online çevrimiçi olacak. Peki AÖF final sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili detaylar…