Bipolar ne demek? Bipolar bozukluk hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden bipolar anlamıyla sık sık araştırılır. Bipolar bozukluk belirtilerinin en belirleyici olanlarından bir tanesi kişinin ruh halinin uç noktalarda olması ve buna göre yaşaması olarak bilinir. Bir yakını yada bu hastalık hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk hastalığı TDK sözlük anlamı ne sorusuna yanıt arıyor. Duygu durum bozukluğu olarak bilinen manik-depresif hastalık psikolojik bir rahatsızlık olup kişileri uç noktalarda yaşamaya itebiliyor.

BİPOLAR NE DEMEK?

Sağlık alanında çalışanların sıklıkla duyduğu kelimelerden biri olan bipolar anlamı merak ediliyor. Tanımını şöyle özetleyebiliriz. Bipolar; manik-depresif hastalık, kişinin duygu durumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden olan psikolojik hastalıktır. Bipolar bozukluk tıbbi olarak manik depresif olarak da adlandırılır.

BİPOLAR BOZUKLUK HASTALIĞI TDK SÖZLÜK ANLAMI

Bipolar bozukluk kişinin ani ruh değişimidir. Bu rahatsızlıkta sabit, sürekli ve dengeli bir ruh hali gözlemlenemez. Onun yerine depresif dönemde depresyonun mutsuzluk, üzüntü, isteksizlik, motivasyon kaybı gibi klasik belirtileri görülür.

Bipolar bozukluk veya iki uçlu duygu durum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır.

Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygu durum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bipolar bozukluk aşırı uç bir durum olduğundan kişi erken aşama yani mani aşamasında ise farkına varmayabilir. Mani dönemi geçtikten sonra davranışlarını sorgulama aşaması vardır ve çevresindeki kişiler sayesinde bu durumu fark edebilir.

İleri bipolar rahatsızlığı olan kişiler ise diğer hastalara göre daha sık ve şiddetli dönemler geçirip atakları artar. Bu durumda kişilerin; hem iş hem sosyal hem özel hayatı hem kendini hem çevresini sıkıntıya sokabilir. Bunların tıptaki adı psikoz ve psikotik atak olarak bilinir. Kişilerin ve çevresindekilerin ciddi zorluklar yaşamasına neden olabilir.