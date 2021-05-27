TDK Sözlük Anlamı ile Demografik Ne Demek? Demografik Yatırım, Çevre, Özellik ve Yapı Nedir?

Kökeni Antik Yunanca'ya dayanan demografi kelimesi nüfus bilimi anlamına gelmekte olup sosyal bilimlere dahil olan pek çok alanda geçmektedir. Bu kelimeden türeyen demografik kelimesi "demografik ne demek" sorgusuyla araştırılıyor. Demografik yatırım, çevre, özellik, yapı nedir gibi sorular da bu bağlamda pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. İşte bu terim hakkında merak edilenler.

DEMOGRAFİK NE DEMEK TDK

Demografi kelimesi Antik Yunanca demos "halk" ve graphe "yazı" sözcüklerinin birleşimiyle oluşmaktadır. Nüfus bilimi anlamına gelen bu kelime, dünya ya da bir ülke genelindeki nüfusun yapısını, dinamik özelliklerini ve durumunu inceleyen bir bilim dalıdır. Bir topluluk içindeki kişilerin sayısı, bu sayının zaman içindeki değişimi bu bilim dalı altında incelenir. Demografik ise "nüfusbilimsel" anlamına gelen bir sözcüktür.

DEMOGRAFİK ÇEVRE NE DEMEK?

Demografik çevre: Nüfusun yapısı, trendleri, özellikleriyle ilgili faktörlerden oluşan çevredir. Nüfusun rakamsal boyutu, nüfusu oluşturan kadın ve erkek oranı, nüfusun içindeki yaş grupları, eğitim durumu, etnik yapı gibi unsurlar demografik çevre unsurlarıdır.

DEMOGRAFİK YATIRIM NE DEMEK?

Demografik yatırım, nüfusun hem nitel hem de nicel özelliklerinin saptanarak buna göre yatırım ve harcama yapılmasıdır. Örneğin nüfusun büyük kısmını genç nüfus oluşturuyorsa demografik yatırıma göre harcamalar genç nüfusun talep ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim, sağlık, eğlence gibi alanlarda gerçekleştirilir. Ya da ekseriyeti yaşlı nüfus olan bir toplum için oyun parkı, spor merkezi, eğlence mekanları gibi alanlara bütçe ayırmak gereksiz masraf olacaktır. Bu sebeple demografik yatırım toplumun kalkınması için son derece önemlidir.

DEMOGRAFİK ÖZELLİK NE DEMEK?

Demografik özellikler ya da karakteristikler; geçim durumu, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, meslek, eğitim durumu, etnisite, aile hayatı, barınılan mesken tipi gibi değişkenlerdir.

DEMOGRAFİK YAPI NE DEMEK?

Demografik yapı, insan nüfusunun yenilenme ya da yenilenmeme durumlarını inceleyen bir disiplindir. Nüfusun doğum, ölüm, evlilik gibi yönlerini inceleyerek nitel ve nicel değişimini gözlemler. Bunun yanında ülkelere veya bölgelere göre nüfus dağılımlarını da inceler. Tüm bu araştırmalar sonucunda ülkenin veya bölgenin demografik yapısı oluşturulur.