Kelime anlamı olarak; içinde bulunulan kötü durum, sorun, sıkıntı olarak adlandırılan diğer bir deyişle üzüntü, kaygı, tasa olarak bilinen dert zıt anlamlısı merak ediliyor. Türkçe'de kullanılan oldukça yaygın kelimeler arasında yer almakla birlikte dilimizde her kelimenin hem eş hem de zıt anlamlısı bulunur. Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı olan dert zıt anlamlısı nedir? Dert kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük…

DERT ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Dert zıt anlamlısı; derman ve çare sözcükleridir. Birbirlerinin tam tersi olan bu durumlar içerisinde karşıtlık anlamı taşırlar. Hem derman hem de çare sözcüğü, dert sözcüğüne karşılık olarak zıt anlamlı şekilde kullanılabilir.

TDK İLE DERT NE DEMEK?

Dert kelimesi; Farsça kökenlidir. Dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu'na göre dert kelimesinin anlamları; üzüntü, hastalık, ağrı, sorun, kaygı, ur gibi kelimeler olmaktadır.