Devrim Ne Demek? TDK Sözlüğe Göre Devrim Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Siyaset biliminde bir terim olan devrim; kültürel, ekonomik, sosyo-politik anlamda köklü değişiklikleri savunan bir düşünce biçimidir. Tarihte Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, Rus Devrimi, Küba Devrimi, İran Devrimi, Sanayi Devrimi gibi tüm dünyanın tarihi seyrini değiştiren devrimsel faaliyetler yaşanmıştır. Buradan hareketle devrim ne demek, TDK sözlük anlamına göre devrim nedir, devrim diğer adı nedir gibi sorular bu kelimeye ilişkin aramalar arasında yer alıyor.

DEVRİM NE ANLAMA GELİR?

Devrim kelimesi belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik anlamına gelmektedir. Bir alanda yapılan radikal değişiklikler, halkın menfaati gözetilerek ortaya çıkan gelişmeler devrim olarak adlandırılır. Politik, sosyal, ekonomik anlamda bir yetersizlik ya da yönetimin bir açığının görülmesi halinde; halkın veya bir topluluğun isyan ederek ve zor kullanarak gerçekleştirdiği değişikliklere de devrim adı verilir.

DEVRİM NE DEMEK KÖKENİ NEDİR?

Dolayısıyla devrim kelimesi birbirine tamamen zıt bu iki kavramı da karşılamaktadır. Devrimin inkılâp manasını karşılayan anlamı çoğunluğun yararına olan gelişmeleri ifade ederken ihtilâl tarafı değişim yolunda zor kullanmayı belirtir. Devir- fiil kökünden türetilen devrim kelimesi Türkçe kökenlidir.

DEVRİM DİĞER ADI NEDİR?

12 Eylül 1980 sonrası, ülkemizde devrim sakıncalı bir kelime olarak nitelendirilmiş, devrim yerine "ihtilâl" ve "inkılâp" kelimelerinin kullanımı daha uygun bulunmuştur. Bu tarihten itibaren basılan ders kitaplarında devrim sözcüğü kaldırılmış, yerine eski karşılıkları kullanılmıştır. Günümüzde de devrim kelimesinin eş anlamlısı ya da devrim diğer adı olarak ihtilâl ve inkılâp kelimeleri kullanılır.

DEVRİMCİLİK NEDİR?

Devrimcilik devrimleri destekleyen, toplumun devrimlerle yükseleceğini, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağını öne süren bir görüştür. Atatürk ilkeleri arasında İnkılapçılık olarak yer alan bu ifade, Türk ulusunun çağdaşlaşması yolunda yapılan Atatürk Devrimleri'nin benimsenmesi, geliştirilmesi ve her türlü tehlikelere karşı korunması manasını taşır. İnkılapçılık ya da İngilizce'den dilimize geçmiş haliyle Reformizm, toplumda gerekli değişikliklerin aniden, devrim şeklinde değil, reformlar yoluyla yumuşak bir geçiş şeklinde olması gerektiğini savunan dünya görüşüdür. İnkılapçılık ilkesi temel ilkeler doğrultusunda yenilikçi bir ilkedir. Eski kurumları yıkarak yerine yenisini yapmaktır.