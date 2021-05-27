DM Ne Demek? Twitter'da ve Instagram'da DM'dem Mesaj Atmak (Direct Message) Ne Anlama Gelir?

Twitter ve Instagram gibi sosyal ağ platformlarında, diğer kişilere kapalı olarak iki kullanıcı arasında sohbet edilmesini sağlayan DM son zamanlarda internetin gözde aramalarından biri oldu. DM ne demek, direct message ne demek, Twitter'da ve Instagram'da DM atmak (direct message) ne anlama gelir gibi sorular sıkça aratıldı. İşte konu hakkında en çok merak edilenlerin yanıtı…

DM NE DEMEK?

DM, Direct Message kelimelerinin başharflerini temsil eden bir kısaltmadır. Bu kısaltma genellikle "diem" şeklinde telaffuz edilir. DM ifadesiyle kişinin mesaj kutusu ya da doğrudan mesaj kastedilmektedir.

DIRECT MESSAGE NE DEMEK?

Direct message ya da Türkçeleştirilmiş haliyle direkt mesaj, kişilerin sosyal medya hesabı üzerinden özel olarak birebir konuştukları alandır. Hemen hemen her sosyal medya platformunda direct message bölümü mevcuttur. Twitter'da ve Instagram'da DM atmak ya da direct message atmak sosyal medya kullanıcılarının sık sık yaptığı bir faaliyettir.

DM'DEN MESAJ ATMAK NE DEMEK?

Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında yer alan DM kutusu uygulamaların belki de en sık kullanılan kısımlarıdır. Platformu kullanan kişiler, beğendikleri fotoğraf ve paylaşımları direct message ya da diğer adıyla DM yoluyla arkadaşlarına iletebilmektedir. Aynı şekilde hikaye paylaşımlarına verilen yanıtlar da DM üzerinden hikaye sahibine ulaşmaktadır. Kişilik haklarının ihlal edilmemesi için, takip edilmeyen sayfalardan gelen özel mesajlar kullanıcının onayından geçtikten sonra açılmaktadır. Böylece sosyal medya kullanıcıları spam, taciz ve rahatsız edici mesajlardan korunmaktadır.

INSTAGRAM DM NASIL ATILIR?

Instagram DM ekranına anasayfada sağ üst köşede yer alan butondan ulaşılır. Bir diğer yöntem ise sayfayı sola kaydırmaktır. Böylece kişi daha önceki direkt mesajları görebilir, aynı kişilere bu sohbetler üzerinden mesaj atabilir. Ya da yeni mesaj butonuna tıklayarak buradan başka bir kullanıcıya mesaj atabilir. Aynı şekilde anasayfada karşısına çıkan bir kullanıcıya da, kişinin profilinde yer alan mesaj butonuna tıklayarak özel mesaj atılmaktadır.