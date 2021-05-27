Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Düşünce Eş Anlamlısı - İşte Düşüncenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:44 Son Güncelleme: 27.5.2021 09:44

- İşte

Düşünce Eş Anlamlısı - İşte Düşüncenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Düşünce sözcüğü, arasında yer alır. Dilimizin zenginliğinin göstergelerinden biri olan bu kelime, çok sayıda sözcüğe sahiptir. “ nedir?” sorusu öğrenciler ve dil meraklıları tarafından sıkça aratılıyor. İşte düşüncenin olan sözcükler ve konuyla ilgili detaylı bilgi…

Düşünce kelimesinin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılır ve cümlede anlam değişimine yol açmaz. Düşüncenin eş anlamlısı olan sözcükler yıllardır dilimizde varlığını koruyan ve günümüzde de kullanımda olan sözcüklerdir. İşte düşünce eş anlamlısı sözcük!

DÜŞÜNCENİN EŞ ANLAMLISI NEDİR? YERİNE HANGİ SÖZCÜKLER KULLANILABİLİR?

Düşünce eş anlamlısı olarak ilk akla gelen kelime "fikir"dir. Bunun dışında düşüncenin eş anlamlısı olarak ide, idea, kanı, kanaat, görüş kelimeleri de gösterilebilir.

DÜŞÜNCENİN ANLAMI NEDİR?

Düşüncenin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından "Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik" şeklinde belirtilmiştir. Düşünce kelimesinin anlamı soyut olmakla birlikte bu kelimeye günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verilmektedir.

DÜŞÜNCE KELİMESİNİN KÖKENİ

Kökü Eski Türkçe'ye dayanan bu kelime düş- fiil kökünden türetilmiştir. Eş anlamlısı olan fikir ise Arapça'dan dilimize geçmiştir.

"Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur"(T. Buğra)

"Köşemde beni ağır bir düşünce almıştı: Yol arkadaşlarımın hepsinin evleri, köyleri var... Ben nereye gideceğim? Ne yapacağım?" –(R. N. Güntekin)

ARKADAŞINA GÖNDER
Düşünce Eş Anlamlısı - İşte Düşüncenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA