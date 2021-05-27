e-YDS giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM ile 2021 e-YDS/6 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

2021 e-YDS NE ZAMAN?

2021 e-YDS/6 sınavı ise 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

29 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/6 İngilizce) girecek adaylar ile 30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 30 Mayıs 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.