e-YDS giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM ile 2021 e-YDS/6 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

2021 Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ilgili olarak ÖSYM'den e-YDS giriş belgesi açıklaması geldi. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda eğitimlerine devam eden öğrenciler e-YDS giriş belgesi nasıl alınır, YDS/6 sınav giriş yerleri /belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Gelen son duyuruda e-YDS sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldığı bildirildi. ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden 2021 YDS sınav giriş belgesi alınabilecek. İşte 2021 e-YDS giriş belgesi alma ve ÖSYM ekranı sorgulama!
ÖSYM tarafından YDS giriş belgeleri duyurusu aşağıda yer alıyor;
29 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-e-YDS/6) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Mayıs tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2021 e-YDS/6 sınavı ise 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
29 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/6 İngilizce) girecek adaylar ile 30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 30 Mayıs 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.