Entelektüel Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Entelektüel Nedir?

Günümüzde esas anlamından hayli uzaklaşarak daha geniş bir kullanım alanı kazanan entelektüel kelimesi, son zamanların en çok aratılan sözcükleri arasında yer alıyor. Anlamı ve kökeni bakımından inceleme altına alınan bu kelime, dil bilimsel açıdan ayrı sosyolojik açıdan ayrı inceleme gerektiriyor. Çünkü bu kelimenin kullanıldığı toplumlar çoğunlukla modernizmden etkilenen toplumlar olarak karşımıza çıkıyor. Entelektüel ne demek? Sorusunu bu haberde cevaplandırdık. İşte "Entelektüel kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?" sorusunun cevabı.

ENTELEKTÜEL NE DEMEK TDK?

Fransızca'dan dilimize geçen bu kelime intellectuel "aydın, münevver, kültürlü kişi" anlamına gelmektedir. "Zekasını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi" olarak ifade edilir. Kelimenin kökeni Latince intellectus "anlamak" sözcüğüne dayanır.

ENTELEKTÜEL NEDİR?

Entelektüel ne demek sorusuna verilecek yanıtlar günümüzde değişmiştir. Çağdaş dünyada entelektüel kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut konularla derinlemesine ilgilenen kişi.

Mesleği, mal ve hizmet üreten diğer meslek gruplarından farklı olarak, fikir ve bilgi üretmek ve/veya yaymak olan kişi (akademisyenler, bilim insanları vb)

Kültür ve sanat konularında uzman kabul edilen, bu konulardaki bilgisi birikimi kültürel bir otorite olmasına olanak sağlayan ve toplum karşısında çeşitli konularda değerlendirmeler yapan kişi.

ENTELEKTÜEL KİME DENİR?

Entelektüelin kime denileceği çağa göre değişmektedir. İlk toplumlarda şamanlar, şefler, din adamları ve filozoflar entelektüel olarak kabul edilmekteydi. Ancak zamanla entelektüellik akademik ilerleyişe bağlı olarak şekil aldı. Fakat günümüzde "entelektüel" tanımına uyan birçok meslek ve kişi olduğundan, bu tanım yine anlamından saptı ve okumuş, kültürlü, donanımlı, genel kültürü yüksek bireyler için kullanılır hale geldi. Toplumda sınırlı sayıda kişiyi temsil eden entelektüel kavramı milyonlarca kişi için kullanılır hale geldi. "Entel" kelimesi argoda entelektüel görünmeye çalışan insanlara espri amaçlı kullanılır oldu.

ENTELEKTÜEL NE DEMEK ÖRNEK?

"O halde kadın, daha az iyi yapacağı bir vazifeden ziyade entelektüel bir sahada çalışamaz mı?"

"Tartışma entelektüel bir noktaya ulaştı."