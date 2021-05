Forever Ne Demek? İngilizce Forever Kelimesinin Türkçe Çevirisi Nedir?

İnternette 4ever şeklinde de kullanılan forever kelimesi; aşk, dostluk, arkadaşlık gibi daimi olması istenen durumlarda kullanılır. Bu kelimenin sık sık kullanıldığına şahit olan ancak kelimenin anlamını bilmeyen birçok kişi forever ne demek, forever kelimesinin Türkçe anlamı nedir sorusuyla forever sözcüğünü inceliyor. İşte bu kelimeyle ilgili merak edilenler ve forever kelimesinin yer aldığı ifadeler.

FOREVER NE DEMEK?

Forever sözcüğü, "sonsuza kadar" anlamına gelmektedir. Sonsuza kadar ifadesinin eş anlamlısı olarak Türkçe'de forever ile aynı anlama gelen pek çok kelime bulunmaktadır. Bunlar; "Ebediyen, sonsuza dek, her daim, her zaman, daima, ilelebet, daima, sürekli, devamlı, kıyamete dek" gibi ifadelerdir.

4EVER NE DEMEK?

Sosyal medya paylaşımları gibi resmi olmayan alanlarda forever kelimesi 4ever şeklinde yazılır. 4 rakamı İngilizce'de "four" şeklindedir ve okunuşta u düşerek "for" şeklinde telaffuz edilir. Bu kelime oyunu sebebiyle 4ever kullanımı çok yaygındır.

TOGETHER FOREVER NE DEMEK?

"Sonsuza kadar birlikte" anlamına gelen bu ifade, çiftlerin ve yakın arkadaşların sıkça kullandığı bir sözdür. Sosyal medya paylaşımlarında bu ifadenin etiketlendiğine sıkça rastlanır. "İlişkimiz daim olsun, aşkımız ömür boyu sürsün" anlamlarında kullanılır. Arkadaşlıkta da arkadaşlığın ve dostluğun ömür boyu sürmesi için kullanılır. Best Friends Forever ifadesi de bu amaçla kullanılır ve "sonsuza dek en iyi arkadaşlar" anlamına gelir.

WE'LL BE FOREVER TOGETHER NE DEMEK?

"we'll be forever together" kullanımı da sosyal medyada oldukça tercih edilmektedir. Bu cümle, "Sonsuza kadar birlikte olacağız" anlamına gelmektedir.

FRIDAY FOREVER

Bu tamlama da sosyal medyada sık sık kullanılır. "Friday" kelimesi "Cuma" anlamına gelir. Friday forever ise kelime anlamı olarak "Sonsuza kadar Cuma" manasındadır. Cuma günleri haftanın son günü ve haftasonu tatilinin başlangıcı olduğu için çalışanların en sevdiği gündür. Bu sebeple Friday forever sözü her günün Cuma olması, Cuma gününün sonsuz olması temennisinden ibarettir.