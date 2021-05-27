Geri sayım başladı 10 maddede LGS tüyoları

1 milyon 200 binden fazla öğrencinin ter dökeceği Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 10 gün kaldı. 6 Haziran Pazar günü yapılacak sınav için öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. Kalan 10 günde ise en önemli konu adayın zihinsel olarak sınava hazırlanması.Peki bu süre içinde neler yapılmalı? Öğrenciler LGS'de başarılarını artırmak için kalan 10 günde nasıl bir strateji izlemeli? Bilnet Okulları PDR Bölüm Başkanı Begüm Özşener 10 maddede şu önerilerde bulundu:1-Son 10 gün kala, daha fazla soru çözmek için uyku ve beslenme düzeninizi bozmayın.2-Hangi dersleri ve konuları tekrar edeceğinizi gün gün planlayın. Planlı bir şekilde bu günleri geçirmek, sınavdan önce yaşayabileceğiniz panik duygusunun da önüne geçecek, kaygınızı yönetmenizi kolaylaştıracak ve ö güveninizi artıracaktır.3-Bu süreçteçözdüğünüz deneme sınavlarınızı LGSsınav süresine ve kendi belirlediğinizsıralamanıza eşdeğer bir şekilde planlayarakçözünüz. Sınav süreci ile eşgüdümlüilerlemek, stresinizi azaltarak kendinizigüvende hissettirecektir.4-Çözmüş olduğunuz deneme sınavlarında turlama tekniğini kullanın.5-Soruları çok hızlı okumak bazen hataya sebep olabilir. O yüzden dikkatli ve anlayabileceğiniz bir hızda okuyun.Soruyu iyi analiz edin ve soru köklerinde yer alan "değildir, her zaman, asla" gibi ifadelere dikkat edin.6-Matematik sorularını çözerkenkalem kullanın. Böylelikle zihindenişlem yaparken yapılabilecek hatalarıen aza indirgemiş olursunuz. Görsel olarakyazdıklarınızı görmek, hatanızı kısasürede fark etmenizi de sağlayacaktır.Böylelikle zamanınızı verimli bir şekilde yönetirsiniz.7-Denemesınavlarında daha önce yapmış olduğunuzhatalarınızı fark etmek, şu an içinbir fırsat. Doğrularını öğrenmek için hâlâzamanınız var.8-Sözel olarak verilenbilgilerin tablolaştırılması ya da grafikçizimi, sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.9-Hafif tempolu bir yürüyüş ya da resim yapmak size kendinizi canlı ve pozitif hissettirecektir.10-Burnunuzdan 3 saniye derin bir nefes alın ve 1 saniye bekleyin. Nefesinizi verirken iki katı sürede verin. Kendinizi rahatlamış hissedene kadar bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz.