Geri sayım başladı 10 maddede LGS tüyoları

1 milyon 200 binden fazla öğrencinin ter dökeceği Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 10 gün kaldı. 6 Haziran Pazar günü yapılacak sınav için öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. Kalan 10 günde ise en önemli konu adayın zihinsel olarak sınava hazırlanması.
Peki bu süre içinde neler yapılmalı? Öğrenciler LGS'de başarılarını artırmak için kalan 10 günde nasıl bir strateji izlemeli? Bilnet Okulları PDR Bölüm Başkanı Begüm Özşener 10 maddede şu önerilerde bulundu:
1- Düzeninizi koruyun:
Son 10 gün kala, daha fazla soru çözmek için uyku ve beslenme düzeninizi bozmayın.
2- Son 10 gününüzü planlayın:
Hangi dersleri ve konuları tekrar edeceğinizi gün gün planlayın. Planlı bir şekilde bu günleri geçirmek, sınavdan önce yaşayabileceğiniz panik duygusunun da önüne geçecek, kaygınızı yönetmenizi kolaylaştıracak ve ö güveninizi artıracaktır.
3- Deneme sınavlarını LGS sınav süresi ve sırasıyla çözün:
Bu süreçte
çözdüğünüz deneme sınavlarınızı LGS
sınav süresine ve kendi belirlediğiniz
sıralamanıza eşdeğer bir şekilde planlayarak
çözünüz. Sınav süreci ile eşgüdümlü
ilerlemek, stresinizi azaltarak kendinizi
güvende hissettirecektir.
4- Turlama tekniğini kullanın:
Çözmüş olduğunuz deneme sınavlarında turlama tekniğini kullanın.
ZİHİNDEN İŞLEM YAPMAYIN
5- Soru köklerine dikkat edin:
Soruları çok hızlı okumak bazen hataya sebep olabilir. O yüzden dikkatli ve anlayabileceğiniz bir hızda okuyun.
Soruyu iyi analiz edin ve soru köklerinde yer alan "değildir, her zaman, asla" gibi ifadelere dikkat edin.
6- Matematik soruları çözerken kalem kullanın:
Matematik sorularını çözerken
kalem kullanın. Böylelikle zihinden
işlem yaparken yapılabilecek hataları
en aza indirgemiş olursunuz. Görsel olarak
yazdıklarınızı görmek, hatanızı kısa
sürede fark etmenizi de sağlayacaktır.
Böylelikle zamanınızı verimli bir şekilde yönetirsiniz.
7- Deneme sınavı çözerken yapılan yanlışları gözden geçirin:
Deneme
sınavlarında daha önce yapmış olduğunuz
hatalarınızı fark etmek, şu an için
bir fırsat. Doğrularını öğrenmek için hâlâ
zamanınız var.
GRAFİKLERDEN KORKMAYIN
8- Türkçe sorularında ayrıntılara dikkat edin:
Sözel olarak verilen
bilgilerin tablolaştırılması ya da grafik
çizimi, sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.
9- Elektronik eşya kullanımını azaltın:
Hafif tempolu bir yürüyüş ya da resim yapmak size kendinizi canlı ve pozitif hissettirecektir.
10- Heyecan doğal bir duygudur:
Burnunuzdan 3 saniye derin bir nefes alın ve 1 saniye bekleyin. Nefesinizi verirken iki katı sürede verin. Kendinizi rahatlamış hissedene kadar bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz.