Hayıflanma Ne Demek? Hayıflanma Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Örnek Cümleler

Hayıflanma kelimesi pişmanlık ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır ancak bu iki kelime arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Bu kelimenin yanlış kullanımından kaçınmak isteyenler, hayıflanma ve pişmanlık arasındaki fark nedir sorusuna cevap arıyor. Hayıflanma ne demek, hayıflanmak ne demek gibi sorular da bu kelimeye ilişkin aramalar arasında yer alıyor. Kelimelerin anlamını ve etimolojisini merak eden vatandaşların aramalarında hayıflanma nedir, kökü nedir gibi sorular da bulunuyor.

HAYIFLANMA NEDİR?

Hayıflanma kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde gösterilen anlamları şu şekildedir:

Acınmak, üzülmek, yerinmek, esef etmek

Kaybedilen bir fırsat için üzülmek

HAYIFLANMAK NE DEMEK?

Geçmişte yaşanan bir olaydan duyulan üzüntüye hayıflanma denir. Pişmanlık anlamında kullanılsa da hayıflanma daha ziyade elde edilemeyen, kaçırılan fırsatlar karşısında duyulan üzüntüyü ifade eder.

HAYIFLANMAK KELİMESİNİN KÖKÜ NEDİR?

Hayıflanmak kelimesi, hayıf sözcüğünden gelmektedir. Arapça hyf kökünden gelen hayf sözcüğü, "zulüm, günah" sözcüğünden alıntıdır ve "yazık" manasına gelen bir ünlem olarak kullanılır. Tarihte tespit edilen en eski Türkçe kaynak Aşık Paşa'nın Garibnamesi olarak kaydedilmiştir. Garibname'de yer alan "İlla hayf ki sen seni bilmedüŋ" cümlesi, bu ifadenin kullanıldığı ilk Türkçe kaynaktır.

HAYIFLANMA VE PİŞMANLIK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hayıflanma ve pişmanlık cümlelerinin aynı amaca hizmet ettiği sanılmaktadır. Ancak hayıflanma cümleleri yapılmayan bir işten dolayı üzüntü içerir. Pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir işten duyulan üzüntü ve pişmanlık söz konusudur.

HAYIFLANMA ÖRNEK CÜMLELERİ

Öğretmenin anlattıklarını keşke defterime yazsaydım.

Gençlikte bir güzel gezip eğlenmek varmış.

Giderken onu durdurmalıydım.

Bilseydim bu çantadan sana da alırdım.

Böyle zor bir sınava daha iyi hazırlanmalıydım.

Arabamın bakımlarını zamanında yaptırmalıydım.

PİŞMANLIK ÖRNEK CÜMLELERİ

Keşke ona bu sözleri söylemeseydim.

Bu arabayı almamız bir hataydı.

Buzlu yolda bu kadar hızlı araba kullanmamalıydım.