İhsan Ne Demek? TDK Sözlük ve Diyanet'e Göre İhsan Kelimesinin Anlamı Nedir?

İslam dininde büyük bir önemi olan ve hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadislerde kıymetine vurgu yapılan ihsan terimi, ihsan kelimesinin anlamı nedir sorgusuyla son zamanlarda müminlerin sıkça araştırdığı sözcükler arasına girdi. İhsan sözcüğü, İslamiyet'teki vahiy meleği Cebrail ile ilgili olan hadiste de geçer. Buradan hareketle pek çok kişi ihsan ne demek diye araştırıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler ve ihsan kelimesinin anlamı...

İHSAN SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu ihsan kelimesinin karşılığı olarak dört ayrı anlam sunmaktadır:

- İyi davranma, iyilik etme,

- Bağışta bulunmak, bağışlama,

- Bağışlanan bir şey, lütuf, atıfet, kayra,

- Karşılık beklenmeyerek yapılan iyilik, yardım şeklindedir.

İHSAN ETMEK NE DEMEK

İhsan etmek ya da ihsan eylemek, hem TDK anlamına göre hem de dindeki anlamına göre iyilik etmek, bağışlamak, lütufta bulunmak anlamlarına gelir. Güzellik manasına gelen hüsn kökünden türetilen ihsan kelimesinin bir diğer anlamı da "yaptığı işi güzel yapmak" şeklindedir. Ahlâk literatüründe ihsan genellikle, "iyiliklerde farz olan asgari ölçünün ötesine geçip isteyerek ve severek daha fazlasını yapmak" mânasında kullanılır. İhsanda bulunan kişiye muhsiz denir.

İHSAN NEDİR DİYANET

Diyanete göre ihsan kelimesinin dini anlamı, iyilik ve lutufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah'a ihlâsla kulluk etmek şeklindedir. Kur'ân-ı Kerîm'de ihsan kavramı hem Allah'a hem de insanlara nisbet edilerek yetmişi aşkın âyette masdar, fiil ve isim şeklinde geçmekte, bu âyetlerin bir kısmında "başkasına iyilik etmek", bir kısmında "yaptığı işi güzel yapmak" mânasında, çoğunda ise herhangi bir belirlemeye gidilmeden mutlak anlamda kullanılmaktadır.

İHSANIN ÖNEMİ NEDİR?

Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için hem neyi nasıl yapması icap ettiğini iyi bilmesi hem de bu bilgisini en güzel biçimde eyleme dönüştürmesi gerekir. Hz. Ali, "İnsanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır" derken bunu kastetmiştir.

HADİSLERDE İHSAN

Hz. Peygamber'in "Cibrîl Hadisi" diye bilinen hadiste geçen, "İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O'nu görmesen de O seni görmektedir" şeklindeki açıklaması (Buhârî, "Tefsîr", 31/2, "Îmân", 37; Müslim, "Îmân", 1), ihlâs terimiyle de ifade edilen bu bağlamdaki ihsanın en güzel tanımı kabul edilmiş ve üzerinde önemle durulmuştur.

KUR'AN'DA İHSAN

Bu kelime yüce Allah'a nisbet edildiğinde, "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır" (es-Secde 32/7); "O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" (et-Tegābün 64/3) meâlindeki âyetlerde olduğu gibi Allah'ın kusursuz yaratıcılığını veya "Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" (el-Kasas 28/77); "Allah ona rızık ihsan etti" (et-Talâk 65/11) örneklerinde görüldüğü üzere O'nun kullarına lutufkârlığını, cömertliğini ifade eder.

İHSAN SAHİBİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İbadetlerini en güzel şekilde yaparlar.

Kimse görmediğinde bile kötülük yapmazlar.

İşlerini, en güzel şekilde yaparlar.

Her zaman iyiliği ve iyi olmayı tercih ederler.

Komşu ve akrabaya iyilik ederler.

Anne babaya saygılı ve itaatkâr olurlar. ...

İhsan insana ince bir düşünce ve hassasiyet duygusu kazandırır.