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Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:37

başvuruları başlıyor! ile KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman başlıyor/bitiyor?

KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman başlıyor/bitiyor?

kapsamında düzenlenecek olan Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi, ÖABT oturumları için başvuruların yarın başlayacağı bilinirken ile başvuru ücreti, tarihleri gibi detaylar şimdiden gündemdeki yerini aldı. Kamu kurumlarında istihdam etmek isteyen vatandaşların katılım sağlayacağı sınavların Ağustos ayında belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği biliniyor. Bu noktada “ başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?” soruları yanıt arıyor. İşte başvuru ekranı, tarihleri ve sınav ücreti gibi tüm detaylar…

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ait başvuruları yarın KPSS başvuru ekranı aracılığı ile erişime açılıyor. Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınavın başvurularına ilişkin detaylar bu kapsamda gündeme taşınırken "2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları da yanıt aramaya başladı. A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarına katılacak adayların ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştirmesi gerekiyor. İşte KPSS başvuru ekranı, sınav ücreti ve bilinmesi gereken tüm detaylar…

2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları henüz başlamadığı için ÖSYM'de aktif bir KPSS linki bulunmuyor. Ancak KPSS başvuru ekranı 28 Mayıs'tan itibaren aktif olacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklanır. Buradan girilecek olan sınavlar seçilir. Öğretmenlik için sınava girecek olan adaylar KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçer. Üç oturum için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekir. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilir.

2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.

2021 LİSANS KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

2021 yılı KPSS oturumları için güncel sınav ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl her bir oturum için KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl bu ücretin yüzde 29 zamlı olması bekleniyor. Bu yılki KPSS ücretleri açıklandığında haberimizde yer alacak.

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KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman başlıyor/bitiyor?
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