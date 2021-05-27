Bildiri niteliği taşıyan manifesto metinlerine edebiyatta ve sanat akımlarında, siyasi görüşlerde ve bilimsel savlarda sıkça rastlanır. Bu nedenle manifesto sözcüğünün anlamı ve analizi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Manifesto ne demek, manifesto nedir gibi sorularla incelenen bu kelimenin anlamı ve kökeni hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

MANİFESTO NE DEMEK?

Manifesto kelimesinin kökeni Latince'ye dayanmaktadır. Latince manus "el" ve fest- "basmak, vurmak" kelimelerinin birleşmesiyle oluşan manifestum "el basılmış şey" kelimesinden alıntıdır. Fransızca'ya "imzalı bildiri, yeminli ifade" anlamlarıyla geçen manifeste sözcüğü İtalyanca'da ise manifesto şeklindedir. Dilimize de İtalyanca'daki haliyle girmiştir.

MANİFESTO NEDİR?

Manifesto, toplumsal bir hareketin duyurulması üzerine kurulan, bir hareketin ya da topluluğun var oluş amacını izah eden yazılara manifesto ya da bildiri adı verilir. Siyasi bildiri olarak da yorumlanabilir. Öte yandan, denizcilik terimi olarak "gemi kargosunu gümrüğe bildiren belge" anlamında da kullanılmaktadır. Manifestolar, toplumsal akımları ve hareketleri halka duyurur. Amaç ve hedefler yazılı olarak halka beyan edilir.

TARİHTE EN ÖNEMLİ MANİFESTO ÖRNEKLERİ

Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi

Pablo Picasso – Kübizm Manifestosu

Andre Breton - Sürrealizm Manifestosu

Filippo Tommaso Marinetti - Fütürizm Bildirgesi

Karl Marx ve Friedrich Engels - Komunist Manifesto

Yön Dergisi - Yön Bildirisi

Atlantik Bildirisi

Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Fuat Cebesoy - Amasya Genelgesi

Russell-Einstein Manifestosu

Lars Von Trier ve Thomas Vinterberg - Dogma 95 Manifestosu

Parçalı Ham Manifesto

Somut Şiir Manifestosu

MANİFESTO CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

1919 yılında yayınlanan Amasya Genelgesi bir manifesto niteliği taşımaktadır.

Önümüzdeki ay ilk sayısını çıkaracakları derginin manifestosunu yazacaklar.

Kaptan manifestoyu imzalamadan önce gemiden çıkış yaptı.

Ayrıca manifesto kelimesi mecazi olarak bir kişinin aldığı yeni ve radikal kararlar için de kullanılmaktadır:

Bundan sonra manifestom bu: Kimseye asla güvenme.