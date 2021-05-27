Maskülen Ne Demek? Maskülen Tarz, Giyim Ve Kültür Nedir?

Giyim sektöründe maskülen, feminen ve unisex tarzlarla karşılaşan pek çok kişi, maskülen demek, feminen ve maskülen nedir gibi sorgulamalarla bu konuyu sorguluyor. Dilimize sonradan giren bu kelimelerin anlamlarına ilişkin sorgulamalar her geçen gün artıyor. Maskülizm ve Feminizm akımları hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde. İşte örneklerle maskülen tarz ve maskülen giyim ifadelerinin anlamları.

MASKÜLEN NE DEMEK?

Latince masculinus "maço" kelimesine dayanan maskülen sözcüğü, dilimize Fransızca'daki masculin "eril, erkeksi" kelimesinden geçiş yapmıştır. Bu kelime, Feminizm hareketine karşı ortaya çıkan Maskülizm hareketiyle birlikte yaygınlaşmıştır. Cinsiyetçilik akımlarından feminizm kadın haklarını savunurken maskülizm buna karşıt görüş olarak, feministlerin erkek karşıtı davranışlarını eleştirmek üzere doğmuştur.

FEMİNEN VE MASKÜLEN NEDİR?

Feminen kelimesi Fransızca feminin "kadınsı, dişil" şeklinden dilimize girmiştir. Feminen kadınsı, maskülen erkeksi anlamına gelir. Bu iki kelime, günümüzde moda sektöründe kıyafetleri kategorize etmek üzere kullanılır.

MASKÜLEN ERKEK VE MASKÜLEN KADIN NE DEMEK?

Maskülen kelimesi erkeksi, eril gibi anlamlara gelen bir sıfattır. Maskülen erkek ise davranışlarından giyimine kadar tüm detaylarıyla erkeğe has özellikleri barındıran kişilere denmektedir. Maskülen erkekler ataerkil toplumlarda daha yaygındır. Maskülen kadın tabiri ise daha çok erkeksi hareketleri olan, giyimde elbise, etek tarzı feminen parçalardan ziyade takım elbise, kravat gibi maskülen ürünleri tercih eden kadınlar için kullanılmaktadır.

MASKÜLEN GİYİM NASIL OLUR?

Maskülen giyim son yıllarda hızla yaygınlaşan ve dünya genelinde kadınlar arasında tercih edilen giyim modellerinden biridir. Erkeksi giyimi ifade eden bu tarz; gömlek yakaları ve kollarından pantolon kalıbına kadar pek çok alanda farklılık göstermektedir. Feminen tarzdaki oval kesimlere karşılık daha sivri ve keskin geçişlerin kullanıldığı maskülen tarzın vazgeçilmez parçaları takım elbise, kravat ve klasik ayakkabılardır. Günlük giyimde ise kot pantolon, kadınlar arasında yaygınlaşan ilk maskülen parçalardan biridir. Bunun dışında kot ceket ve bol tişörtler de maskülen tarz kabul edilir.

MASKÜLEN TARZ NASIL OLUR?

Eskiden erkeklere has olarak kabul gören giyim tarzının kadınlara uygun olarak yeniden tasarlanması ile maskülen tarz oluşmuştur. Kravat, bol kesim kumaş pantolon, ceket, klasik ayakkabı gibi giyim ürünleri maskülen tarzda kadınların beğenisine sunulmaktadır. Ayrıca saç stilinde de kısa ve keskin hatlar maskülen tarz saç kesimi ile servis edilmektedir.