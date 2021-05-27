Meeting ID Ne Demek? Meeting ID Nedir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma sistemi dolayısıyla internet hayatımızda daha geniş bir yer tutmaya başladı. Buna bağlı olarak internete ilişkin kavramlar dilimize yerleşti. Ekseriyeti yabancı kökenli olan bu kelimeler arasında meeting ve ID sözcükleri de inceleniyor. Meeting ID ne demek, ID açılımı nedir, meeting passcode ne demek gibi sorular bu bağlamda yanıt arıyor. İşte toplantıya giriş ekranında karşılaşılan bu ifadelerin anlamı.

MEETING NE ANLAMA GELİR?

Meeting kelimesi, İngilizce meet "buluşmak, toplanmak" manasına gelen fiilin –ing takısı ile isimleşmiş halidir. Meeting kelimesi "her çeşit toplantı ve buluşma" anlamına gelmektedir. Miting haliyle uzun yıllardır dilimizde olan bu kelime, siyasi amaçlı gösteri manasıyla kullanılmaktadır. Ancak meeting kelimesinin anlamı bununla sınırlı olmayıp tüm toplantıları kapsamaktadır.

ID AÇILIMI NEDİR?

İngilizce identification number ifadesinin kısaltması olan ID kelimesi "kimlik numarası" anlamına gelmektedir. ID, bir platforma kayıt olan her bir kullanıcıya kişiye özgü olarak tanımlanır. Marketteki ürünlerin barkod numarası yerine geçen bu numaraya identification yani ID adı verilir.

ID NEDİR?

Identification number, kimlik numarası anlamına gelmektedir. Bir platformdaki her bir kullanıcı ID ile işaretlenmektedir. Bu ID'ler kullanıcıların sistemde kayıt altında olmasını ve kişilerin birbirini bulmasını sağlamaktadır.

MEETING ID NE DEMEK?

Meeting toplantı ID ise kimlik numarası anlamına gelir. Meeting ID ise toplantının giriş anahtarı olarak özetlenebilir. Canlı ders ve toplantılara girişte ID ve şifreye ihtiyaç duyulmaktadır.

MEETING PASSCODE NE DEMEK?

Meeting passcode ise birebir çeviride "toplantı şifresi" anlamına gelir. Toplantıya giriş için ihtiyaç duyulan ikinci faktördür. Meeting ID ve meeting passcode toplantıyı düzenleyen kişi tarafından toplantıdan önce katılımcılara iletilir.

JOIN A MEETING NE DEMEK?

Join a meeting ifadesi ise "toplantıya katıl" anlamına gelir. Uygulamada bu butona tıkladıktan sonra meeting ID ve passcode girilir.