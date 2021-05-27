Mental Ne Demek? Mental Aritmetik, Retardasyon Ve Yorgunluk Nedir?

Tıpta Nöroloji ve Psikoloji alanlarında bir terim olan mental kelimesi, akıl sağlığına ilişkin incelemelerde kullanılır. Bu alanlarda araştırma yapan bireyler; mental ne demek, mental aritmetik, retardasyon ve mental yorgunluk nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte zihinsel anlamına gelen bu kelimenin detaylı analizi ve kullanım alanları.

MENTAL NE ANLAMA GELİR?

Mental kelimesi "zihinsel, zihne ait, akılla ilgili" gibi anlamlara gelir. Akıl sağlığı ile ilgili konularda mental ifadesi kullanılır. Mental güç, mental yaş, mental sağlık gibi kullanımlar bu kelimeyle oluşturulur. Hint Avrupa dillerinden türeyen bu kelime dilimizde de yıllardır kullanımdadır.

MENTAL YORGUNLUK NE DEMEK?

Mental yorgunluk, zihni kullanmayı gerektiren durumlarda yaşanan, günlük veya daha uzun süreli bir bitkinlik ve tükenmişlik hissini ifade eder. Kişi fiziksel aktivitede bulunmasa da beynini yoğun olarak kullandığı; düşünme, analiz etme ve karar alma gibi bilişsel becerileri uzun süre kullandığı bir günün sonunda kendini yorgun hissedebilir. Bu durum mental yorgunluk olarak ifade edilir. Stresli bir yaşantıya sahip olanlarda mental yorgunluk kalıcı hale gelebilmektedir.

MENTAL ARİTMETİK NE DEMEK?

Mental aritmetik, herhangi bir hesaplama desteği almadan, hesap makinesi ya da fiziksel işlem yapmadan yalnızca düşünce gücüyle dört işlem yapma becerisidir. Küçük yaşlarda bu beceriyi edinen çocuklar akademik hayatta daha başarılı olmaktadır.

MENTAL RETARDASYON NE DEMEK?

Retardasyon kelimesi "gerilik, yavaşlık" anlamlarına gelir. Mental retardasyon ise zeka geriliği anlamına gelen bir durumdur. Bilişsel becerilerin yaşa göre geride kaldığı, entelektüel fonksiyonların büyük ölçüde ortalamanın altında olduğu durumları ifade eder. 18 yaş altı gelişim dönemleri içinde tespit edilir.

MENTAL BOZUKLUK NEDİR?

Mental bozukluk genel anlamıyla akıl hastalığı anlamına gelir ve akıl sağlığındaki bozulmaları ifade eder. Beyin kökenli olan ruhsal ve zihinsel tüm rahatsızlıklar mental bozukluk olarak ifade edilir.