Meslek Eş Anlamlısı Nedir? Mesleğin Eş anlamlısı Olan Sözcük

Türk dilinde yer alan ve bizlerin kişilerarası iletişiminde kullandığı sayısız kelimenin anlamca ve tür bakımında aynısı olan ve yedeği olarak da kabul edebileceğimiz eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcükler eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde konu olarak okutulmakta ve öğretilen bilgiler okul sınavlarında, kompozisyon derslerinde sorulmakta ve öğrenciler için oldukça önemli olan liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında Türkçe testinde yer alan paragraf sorularında ya da tek başına soru olarak sorulabilmektedir. Öte yandan günlük konuşma ve yazma ve dillerinde anlatıma çeşitlilik katmak, kelime tekrarına düşmemek için yardımcımız olmaktadır. Kitap, dergi, makale, haber, köşe yazısı ya da pek çok dijital ya da basılı kaynakta "Meslek" kelimesine denk gelenler "Mesleğin Eş anlamlısı Olan Sözcük" ile ilgili detayları merak ederek "Meslek Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Meslek Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve konunun net anlaşılabilmesi için örnekli açıklamaları şöyle;

MESLEK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Meslek kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri

Uğraş

Öğreti

İş

Ekol

Olarak yer almaktadır.

Türkçe'de kurallı ve anlamlı bir cümle kurulduğunda içerisinde yer alan meslek kelimesi yerine yukarıdaki sözcüklerin eklenmesi durumunda, tümcede herhangi bir anlam değişikliği ya da farklılaşma meydana gelmeyecektir.

MESLEK NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan meslek kelimesinin anlamları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;