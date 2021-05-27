Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencisiyim, kaç tane sınav olacağım?

Merhaba, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı sonuna kadar her dersten sadece bir kez sınava girmiş olacak.

Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?

Merhaba, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak.

Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

Merhaba,ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz istemeleri halinde zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek.

Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?

Merhaba, eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.

Sınavlar okulda ne zaman yapılacak?

Merhaba, sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak.

Karantinadayım, sınava giremezsem ne olacak?

Merhaba, sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.