Mobbing Ne Demek? İş Yerinde Mobbinge Uğramak Nedir?

Günümüzde özellikle iş hayatında sıkça yaşanan mobbing vakaları her geçen gün artıyor. İş yerinde psikolojik terör olarak nitelendirilen mobbing, çoğunlukla hiyerarşik olarak üstün asta uyguladığı bir durumdur. Bu duruma maruz kalanlar ya da bu kelimeyi ilk kez duyanlar, iş hayatında mobbing ne demek, iş yerinde mobbinge uğramak nedir gibi sorulara cevap arıyor. İşte mobbing nedir sorusunun yanıtı.

MOBBING NE DEMEK?

Mobbing kelimesi yıldırı ya da bezdirme anlamlarına gelmektedir. Latince kökenli olan bu kelime, Latince'de "azgın kalabalık, çapulcular, ayak takımı" anlamlarına gelen mobilis kelimesi İngilizce'ye mob "çete" şekliyle geçer. Bu kelimeden türeyen mobbing kelimesi ise "güruh halinde birinin üzerine varma, saldırma" anlamlarına gelir.

MOBBING NE ANLAMA GELİR?

Günümüzde en çok iş hayatında mobbing söz konusu olmakla birlikte genelde mobbing uygulayan işveren ya da üst, mobbinge maruz kalan ise çalışan veya ast olmaktadır. Günümüzde mobbing genellikle psikolojik şiddet yoluyla uygulanmaktadır.

İŞ YERİNDE MOBBING NE DEMEK?

İş yerinde mobbing, psikolojik taciz olarak da adlandırılır. İş yerinde mobbinge uğramak, çalışanın işten soğutulması ve istifaya mecbur bırakılması anlamına gelir. Böylece çalışan tazminat hakkından mahrum bırakılmış olur.

TERS MOBBING NE DEMEK?

Ters mobbing vakalarında ise tam tersine ast üste mobbing uygular. Sabote etme, talimatlara uymama, işi aksatma veya yavaşlatma, kasıtlı olarak hatalı işlem yapma, bilgi saklama gibi durumlar yaşanır. Burada amaç genellikle kendini işten kovdurarak tazminat almaktır.

MOBBING DAVRANIŞLARI NELERDİR?

Çalışanın yaptığı işin sürekli eleştirilmesi,

Çalışma ortamında sürekli stresin ve baskının hüküm sürmesi,

Çalışanın kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması,

Terfi ve zam olanaklarının engellenmesi,

Çalışanın yemek ve mola saatlerinin kısıtlanması,

Çalışanın sözlü ve yazılı tehdit alması,

Görev tanımının dışında sorumluluklar yüklenerek işten bezdirilmesi mobbing tanımına girer.

MOBBING SEBEPLERİ NELERDİR?

Çoğu zaman tazminat kaygısı, maaş zammının beklenenin altında kalması ya da işverenin daha az maaşla çalışacak bir eleman bulması mobbing sebebi olmaktadır. Ayrıca siyasi uyuşmazlıklar da bu durumun sebepleri arasında yer alır.