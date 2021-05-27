Nam Eş Anlamlısı Nedir? Namın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Güzel Türkçe'mizde bulunan ve dilin en önemli yapıtaşlarından olan kelimelerin, anlam ve tür bakımından tam anlamıyla karşılığı olan ancak yazılış bakımında farklılık gösteren eş anlamlı (anlamdaş) cümleleri bulunmaktadır. Bu kelimeler okullarda Türkçe dersleri kapsamında öğrencilere öğretilmekte ve bu öğretilen bilgiler okul sınavlarında, kompozisyon ve güzel konuşma - yazma derslerinde kullanılmaktadır. Öğrencilerin girdikleri liselere ve üniversitelere giriş sınavları başta olmak üzere pek çok merkezi sınavda Türkçe testinde tek başına soru olarak ya da soruların içerisine yer almaktadır. Gündelik yaşantımızda ailemizde, iş hayatında ya da dışarıda iletişim sağlarken kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde kelime tekrarına düşmemek, anlatımı zengin kılmak amacıyla bu sözcükleri sıklıkla kullanmaktayız. Diğer yandan okuduğumuz dergi, kitap, haber, köşe yazısı veya en basitinden bulmaca çözerken karşısına "Nam" kelimesi çıkanlar "Namın Eş Anlamlısı Olan Sözcük" ile ilgili detayları merak ederek "Nam Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük aracılığıyla Nam Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

NAM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan Nam kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaş) olan sözcükler

Ad

Şöhret

Ün

Şan

şeklinde yer almaktadır.

Türk dilinde anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda, tümcede yer alan nam kelimesi yerine yukarıda yer alan sözcükler konulduğunda, cümledeki anlam ve türde değişiklik oluşmayacaktır.

NAM NEDİR, NE DEMEK?

Farsça kökenli Nam kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan isim türündeki anlamları şu şekilde;

Anlam 1: Ad anlamına gelmektedir.

Buna Peyami Safa'nın eserinde yer alan,

"Çemberlitaş'ta bir kahvede sizin namınıza bir mektup varmış."

ifadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.