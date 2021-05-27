Anlamı bakımından dilimizde en değerli sözcükler arasında yer alan nasihat eş anlamlısı araştırılıyor. Bu kelimenin dışında anlamdaşı olan kelimeyi de kullanmak isteyenler nasihat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir sorusuna yanıt arıyor. Genellikle; bir kişinin yanlış yaptığı zamanlarda karşıdaki kişi tarafından uyarılması, tecrübeli insanların görüşlerinin yer aldığı cümleler olarak bilinen nasihat eş anlamlısı nedir? İşte nasihat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

NASİHAT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Nasihat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, öğüt kelimesidir. Bu kelime hem cümle içerisinde hem de tek başına anlam kaybı olmadan kullanılabilmektedir. Herhangi bir konu hakkında doğruları anlatmak ve kişiyi doğru yola teşvik etmek amacıyla genellikle tecrübeli kişilerin kullandığı nasihatler yani öğütler kişiler için büyük anlam ifade ederler.

NASİHAT NEDİR, NE DEMEKTİR?

Nasihat kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre; nasihat kelimesinin kısaca anlamlı ve eş anlamlısı olan sözcük, öğüttür.