Ödül Zıt Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük İsmi

TDK'ya göre eş anlamı mükafat olan ödül sözcüğü zıt anlamlısı ve kökeni bakımından merak ediliyor. Farklı alanlarda kullanılan bu kelime, "Ödül zıt anlamlısı nedir?" sorusuyla internette aratılıyor. Ödül kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve bu sözcüğün kökeni hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

ÖDÜL KELİMESİNİN ANLAMI

Bir başarı sonucu verilen armağan anlamında kullanılan ödül kelimesinin TDK anlamı şu şekildedir:

-Yaptığı bir işten, bir davranıştan dolayı birine verilen armağan: Sınıfı geçmemin ödülü bisiklet oldu

- Bilim, sanat, yazın alanlarında ya da başka alanlarda açılan yarışmalarda, özenli bir incelemeden, değerlendirmeden sonra başarılı bulunanlara, derece alanlara verilen değerli armağan: Şiiri birincilik ödülünü kazandı

-Bir iyiliğe karşı verilen mükafat.

Ayrıca eski basım bir TDK sözlüğünde ödül kelimesi "Hasmını yenen pehlivana verilen para, koç gibi şeyler" olarak anlam bulur.

ÖDÜL KÖKENİ

Dilimize Moğolca'daki ög- "vermek" kökünden türetilen ögtel "verilen şey" kelimesinden geçen ödül kelimesi, Eski Türkçe'de ögdül/öŋdül olarak karşımıza çıkar. Kelime, Dil Devrimi'ne kadar ögdül veya öŋdül şekliyle kullanılmıştır.

ÖDÜL EŞ ANLAMLISI

Ödülün eş anlamlısı mükâfat olarak karşımıza çıkar. Bu kelimeler birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bu kelime, bulmacalarda ve sınavlarda ödülün eş anlamlısı nedir şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

ÖDÜL ZIT ANLAMLISI

Ödül kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ise ceza, mücazat ve karşılıktır. Ödül yapılan iyi bir işin karşılığı olduğu gibi ceza da kötü bir hareketin karşılığıdır. Dolayısıyla ödülün zıttı/karşıtı ceza olarak kabul edilir.

İÇİNDE ÖDÜL GEÇEN CÜMLELER

Sen bana verilmiş en büyük ödülsün.

Ödül aldığım için kendimi çok mutlu hissediyorum.

Benim her seferinde ödül kazanmam birilerinin zoruna gitmiş.

Sürekli ödül alan biri olduğu için medya tarafından da dikkatler üzerine toplandı.